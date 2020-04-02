Українських виробників антисептиків застерігають від неправди на етикетках
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
"Антимонопольний комітет України застерігає виробників від поширення неправдивої, неповної або неточної інформації про антисептичні чи дезінфекційні властивості спреїв, розчинів, гелів, серветок та інших засобів, а також про їхню здатність знищувати віруси, у тому числі й COVID-19, з метою приваблення споживачів", - ідеться у повідомленні.
У комітеті зазначили, що поширенням інформації (на упаковках, етикетках, в рекламі, інформаційних повідомленнях тощо), яка вводить в оману споживачів, зокрема, може вважатися:
- стимулювання споживачів до придбання продукції шляхом використання в інформації похідних від коронавірусу / COVID слів та/або візуального зображення вірусу;
- поширення необґрунтованої інформації про здатність товару впливати на віруси, у тому числі COVID-19, чи підвищення імунітету;
- зазначення властивостей засобу, що не відповідають інформації, що міститься у технологічній документації;
- відсутність або недостатня кількість діючої речовини у складі засобу;
- поширення оманливої інформації про час ефективної дії, мінімально необхідної кількості засобу тощо;
- поширення інформації, що засіб знешкоджує конкретний відсоток бактерій (95%, 99%, 99,9% тощо), якщо відповідні випробування не проводилися;
- відсутність дозвільних документів, наданих уповноваженими органами.
У разі виявлення фактів введення споживачів в оману АМКУ вживатиме всі передбачені Законом «Про захист від недобросовісної конкуренції» заходи, в тому числі й накладатиме штрафи у розмірі до 5% доходу компанії за попередній рік.
У відомстві нагадали, що міністр охорони здоров'я на зустрічі з представниками українських фармацевтичних компаній зазначив, що наразі в Україні процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів законодавчо заблоковано.
За його словами, уряд України лише збирається спростити цю процедуру для боротьби з коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 квітня зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.