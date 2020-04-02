Українських виробників антисептиків застерігають від неправди на етикетках

Антимонопольний комітет України (АМКУ) застерігає виробників від введення в оману споживачів неправдивою інформацією про антисептичні властивості спреїв, розчинів, гелів тощо, а також про їхню здатність знищувати віруси, зокрема той, що спричиняє COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет України застерігає виробників від поширення неправдивої, неповної або неточної інформації про антисептичні чи дезінфекційні властивості спреїв, розчинів, гелів, серветок та інших засобів, а також про їхню здатність знищувати віруси, у тому числі й COVID-19, з метою приваблення споживачів", - ідеться у повідомленні.

У комітеті зазначили, що поширенням інформації (на упаковках, етикетках, в рекламі, інформаційних повідомленнях тощо), яка вводить в оману споживачів, зокрема, може вважатися:

стимулювання споживачів до придбання продукції шляхом використання в інформації похідних від коронавірусу / COVID слів та/або візуального зображення вірусу;

поширення необґрунтованої інформації про здатність товару впливати на віруси, у тому числі COVID-19, чи підвищення імунітету;

зазначення властивостей засобу, що не відповідають інформації, що міститься у технологічній документації;

відсутність або недостатня кількість діючої речовини у складі засобу;

поширення оманливої інформації про час ефективної дії, мінімально необхідної кількості засобу тощо;

поширення інформації, що засіб знешкоджує конкретний відсоток бактерій (95%, 99%, 99,9% тощо), якщо відповідні випробування не проводилися;

відсутність дозвільних документів, наданих уповноваженими органами.

У разі виявлення фактів введення споживачів в оману АМКУ вживатиме всі передбачені Законом «Про захист від недобросовісної конкуренції» заходи, в тому числі й накладатиме штрафи у розмірі до 5% доходу компанії за попередній рік.

У відомстві нагадали, що міністр охорони здоров'я на зустрічі з представниками українських фармацевтичних компаній зазначив, що наразі в Україні процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів законодавчо заблоковано.

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За його словами, уряд України лише збирається спростити цю процедуру для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 квітня зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.