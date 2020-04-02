Фонд гарантування продав пул іпотечних кредитів
Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на "голландському аукціоні" продав 420 іпотечних кредитів за 10,7 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ProzorroПродажі.
Фонду гарантування на "голландському аукціоні" продав 420 іпотечних кредитів за 10,68 млн грн. Сукупна заборгованість по вказаному іпотечному пулу - 1,15 млрд грн.
Аукціон було проведено 1 квітня.
Початкова ціна становила 50,88 млн грн.
Переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Фінрайт".