Ощадбанк спільно з компанією UKRAVIT запустили програму кредитування аграріїв

Ощадбанк розпочав фінансування аграріїв у рамках партнерської програми з компанією UKRAVIT, за якою клієнти банку можуть отримати кредит до 10 млн грн на придбання посівного матеріалу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк продовжує кредитну підтримку стратегічно важливого сегмента економіки – агропромислового комплексу. З метою її посилення банк розпочав співробітництво з лідером ринку засобів захисту рослин і мікродобрив – компанією UKRAVIT. У рамках нової партнерської програми клієнти-аграрії можуть отримати кредит в Ощадбанку на загальну суму до 10 млн грн на придбання посівного матеріалу", - йдеться в повідомленні.

У перші шість місяців фінансування надається без забезпечення та за відсотковою ставкою від 0,01% річних. Графік погашення адаптовано до сезонності бізнесу.

Перший кредит за цією програмою отримало фермерське господарство із Запорізької області, яке займається вирощуванням озимої пшениці, ячменю, соняшнику, гороху та інших культур. Участь у партнерській програмі дала господарству можливість придбати необхідний для посівної кампанії матеріал на вигідних умовах.

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«Ми розуміємо, що підприємства АПК мають працювати за будь-яких умов. Це стратегічно важлива галузь для України. Сьогодні в країні продовжується посівна кампанія. Від її результатів залежить майбутній врожай і те, що кожен українець матиме у своєму споживчому кошику вже за пів року. Ощадбанк готовий надавати всебічну підтримку сільськогосподарським і фермерським підприємствам. Ми запрошуємо аграріїв скористатись вигідними умовами партнерської програми з UKRAVIT. Звертайтесь. Ми, як й ви, працюємо», – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.