Україна у І кварталі збільшила імпорт газу на 76%

У першому кварталі 2020 року імпортні закупівлі блакитного палива зросли до 2,7 млрд кубометрів і перевищили показники січня-березня 2019 року на 76%.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"У січні-березні 2020 року імпорт природного газу з країн ЄС склав 2,7 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м, або 76%, більше, ніж у першому кварталі минулого року, а також на 6% перевищує середній показник у 2016-2019 роках", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, за перші три місяці 2020 року імпорт із Словаччини становив 1,9 млрд кубометрів (+99% до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 0,5 млрд кубометрів (+58%), із Польщі – 0,35 млрд кубометрів (+21%).

Зауважимо, що зазначені обсяги імпорту з Польщі включають також віртуальний реверс, який уперше став доступний з початку цього року, – 0,28 млрд кубометрів.

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Окрім того, за оперативними даними ТОВ «Оператор ГТС України», в березні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 1,3 млрд кубометрів природного газу. Це більш як у 2 рази (на 670 млн кубометрів) перевищує імпортні обсяги березня 2019 року.

Нині всі імпортні обсяги блакитного палива надходять виключно з країн Європейського Союзу, нагадали в компанії. Україна не імпортує газ із Російської Федерації з листопада 2015 року.