Експорт в умовах карантину: Мінекономіки запускає сервіс для інформування підприємців

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України анонсує запуск онлайн-платформи для інформування експортерів про заходи для протидії розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України спільно з Офісом з просування експорту анонсує запуск онлайн-платформи для інформування підприємців-експортерів щодо оновлень, пов'язаних з профілактичними заходами для протидії розповсюдженню Covid-19", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на платформі міститься план дій для експортера в умовах карантину, оцінка бізнес-ризиків від пандемії Covid-19, посилання на сервіси для підприємців, інформація про запобігання поширенню вірусу, інструменти державної підтримки та освітні програми для бізнесу. Окрім зазначених опцій, на платформі системно висвітлюватимуться новини щодо протидії Covid-19 у всьому світі. У міністерстві впевнені, що кожен підприємець знайде для себе важливу інформацію: кейси, ідеї, корисні сервіси і програми підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо експортних послуг.