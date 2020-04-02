Нацбанк перерахував до бюджету 42,7 мільярда

Національний банк 1 квітня перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до Державного бюджету України, цьогоріч було вирішено перерахувати всю суму одразу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"1 квітня 2020 року Національний банк України перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до Державного бюджету України. Це на 2 млрд грн більше, ніж планувалося відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

Цьогоріч за узгодженням із Міністерством фінансів України було вирішено перерахувати до Державного бюджету відразу всю суму прибутку Національного банку.

Зазначається, що у такий спосіб Національний банк допомагає уряду у нелегкій справі подолання епідемії в Україні. На Державний бюджет зараз лягає значний фінансовий тягар боротьби з коронавірусом у країні та підтримки бізнесу і громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів.

Як відомо, 31 березня Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2019 рік та зобов’язання Національного банку за 2019 рік перед Державним бюджетом України у сумі 42,72 млрд.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.