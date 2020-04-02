Суд підтвердив законність рішення НБУ про застосування штрафу до банку "Портал"

Верховний Суд підтвердив законність рішення Національного банку про застосування заходу впливу до АТ "Банк "Портал".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Верховний Суд України у березні 2020 року відмовив у задоволенні вимог позивача щодо оскарження рішення Національного банку про застосування заходу впливу до АТ "Банк "Портал" та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови в задоволенні аналогічних позовних вимог", - йдеться в повідомленні.

Суть справи полягає у тому, що у вересні 2017 року Національний банк ухвалив рішення про накладення на АТ "Банк "Портал" штрафу у розмірі 1 250 000 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Банк звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва із адміністративним позовом про визнання цього рішення протиправним та його скасування.

Всебічно розглянувши матеріали справи, Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення про відмову у задоволенні адміністративного позову.

Зазначене судове рішення було оскаржено банком в апеляційному порядку до Шостого апеляційного адміністративного суду, який відмовив у задоволенні позовних вимог банку, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.

Не погоджуючись з рішенням судів попередніх інстанцій позивач звернувся до Верховного Суду України із відповідною касаційною скаргою, яку судом касаційної інстанції було залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.