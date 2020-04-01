Держбюджет у березні недовиконаний за доходами на 10%

Доходи Державного бюджету України за березень 2020 року становили 87,92 млрд грн, що на 10,4% або на 10,19 млрд грн менше від планового показника.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

Доходи держбюджету (сальдо) у березні 2020 року становили 87,92 млрд грн при запланованих 98,11 млрд грн. Доходи загального фонду становили 78,4 млрд грн при запланованих 87,789 млрд грн, доходи спецфонду — 9,51 млрд грн при запланованих 10,322 млрд грн.

У січні-березні 2020 року держбюджет за доходами виконано на 88,4%, доходи становили 210,69 млрд грн проти запланованих 238,28 млрд грн. За три місяці минулого року до держбюджету надійшло 210,638 млрд грн доходів.

Як повідомляв Укрінформ, доходи Державного бюджету України у 2019 році порівняно з 2018 роком зросли на 7,6% - до 998,3 млрд грн. Державний бюджет за доходами у 2019 році виконано на 99,1% річного показника.