До загального фонду держбюджету у І кварталі надійшло майже на 15% більше

У І кварталі 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 14,9% більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"До загального фонду державного бюджету у І кварталі 2020 року надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 14,9% більше, ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.

У службі зазначили, що зростання надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року по основних бюджетоформуючих платежах відбулось наступним чином: ПДВ (сальдо) +10,1 млрд грн, або +63,8%, акцизний податок +2 млрд грн, або +19,0%, податок та збір на доходи фізосіб +4,1 млрд грн, або +16,8% та податок на прибуток +4,6 млрд грн, або +15,8%.

Зменшення надходжень спостерігається лише по рентній платі (-5,5 млрд грн, або -48,8%), що пов’язано з двократним зменшенням ціни на природний газ та, як наслідок, зменшенням обсягів його видобутку.

Також на 0,9 млрд грн, або на 58,1% скоротились порівняно з 2019 роком надходження від акцизного податку на електроенергію. Причиною цього стало виведення з бази оподаткування операцій з реалізації електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Без урахування платежів, які фактично не залежать від ефективності адміністрування з боку Державної податкової служби, а є відображенням зміни законодавства та макроекономічних факторів (акциз з електроенергії та рента за видобування корисних копалин) індикатив Міністерства фінансів на І квартал виконано у повному обсязі – 100,2%, або +0,2 млрд грн.

«Цифри свідчать, що обсяг податкових надходжень зростає попри сповільнення економіки. Ми виводимо з тіні ті сфери та підприємства, які раніше платили не повністю, ухилялись від сплати. Чим забезпечуємо рівні правила гри та чесну конкуренцію для тих підприємців, які чесно платять податки. В цьому і полягає функція податкової», – наголосив голова ДПС Сергій Верланов.