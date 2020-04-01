Укравтодор отримав повноваження здійснювати емісію відсоткових облігацій

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало повноваження здійснювати емісію відсоткових облігацій без здійснення публічної пропозиції, зобов’язання за якими забезпечені державною гарантією.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Укравтодором буде здійснено емісію відсоткових облігацій без здійснення публічної пропозиції, зобов’язання за якими забезпечені державною гарантією на таких умовах: номінальна вартість однієї облігації – 1 тис грн; відсотковий дохід за облігаціями – 12,5% річних і сплачується щокварталу; строк обігу облігацій – від 1 до 5 років у залежності від її серії; випуск облігацій передбачається п’ятьма серіями номінальною вартістю 19,274 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Також вже затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.

Укравтодор здійснить запозичення у поточному році та виконає додатково ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 1 квітня прийняв постанову, яка затверджує умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг.

Цим же рішенням Кабмін затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.

Читайте також: В Укравтодорі назвали три сценарії дорожнього будівництва цього року

16 січня 2020 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Бюджетного кодексу та Державного бюджету на 2020 рік, що дозволяють Укравтодору залучати під державні гарантії запозичення на розвиток дорожньої інфраструктури. Сума запозичень під держгарантії визначена для Укравтодору в обсязі 19,27 млрд грн.