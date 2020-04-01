Імпортерів газу викрили на ухиленні від сплати понад 57 мільйонів митних платежів

Офіс Генпрокурора спільно з ДБР викрили імпортерів природного газу на ухиленні від сплати понад 57 млн грн митних платежів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру керівникам двох товариств з обмеженою відповідальністю в умисному ухиленні від сплати податків, зборів, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2019 році, керівники приватних підприємств, імпортуючи в Україну природній газ, ухилилися від сплати 57,6 млн грн митних платежів, внаслідок чого ці кошти не надійшли до державного бюджету України.

З метою забезпечення відшкодування збитків державі накладено арешт на майно осіб, на думку слідства, винних у їх завданні. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Викрили імпортерів природного газу прокурори спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу СБУ.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх причетних до скоєння кримінального правопорушення.