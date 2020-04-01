СЕТАМ продає недобудований ТРЦ «Троїцький» у Києві

Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештовану недобудову ТРЦ «Троїцький» біля НСК «Олімпійський» у Києві за 177 млн грн.

Про це повідомиляє пресслужба ДП “СЕТАМ” у Facebook.

"Саме ви можете зробити центр столиці ще більш привабливим та комфортним. Для цього варто лише придбати арештовану недобудову ТРЦ «Троїцький» біля НСК «Олімпійський» та завершити будівництво. На онлайн аукціоні ціна стартує від 177 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Об'єкт розташований за адресою м.Київ, вул. Госпітальна, 12ж і готовий на 10,5%. Земельна ділянка огороджена парканом, викопаний котлован, укріплений бетонними палями.

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На участь в аукціоні можна зареєструватись до 23 квітня.