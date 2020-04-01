НБУ у березні видав три ліцензії небанківським фінустановам

Національний банк України у березні 2020 року видав небанківським фінансовим установам дві ліцензії на здійснення валютних операцій та одну на переказ коштів в гривні без відкриття рахунків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"У березні 2020 року Національний банк видав три ліцензії небанківським фінансовим установам: дві ліцензії на здійснення валютних операцій та одну – на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ТОВ "ФК "Єдиний Простір" отримало ліцензію на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та ліцензію на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків.

Національний банк також видав ліцензію на здійснення валютних операцій лайф-страховику – ПрАТ "Граве Україна Страхування Життя". На підставі цієї ліцензії компанія зможе отримувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати за договорами страхування життя в іноземній валюті.

"Отже, на сьогоднішній день на валютному ринку діють 41 учасник, які мають генеральну ліцензію/ліцензію на здійснення валютних операцій, а на платіжному ринку – 64 учасники, які мають ліцензію на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків", - зазначили у НБУ.

Національний банк в березні також прийняв рішення про узгодження правил нової платіжної системи – внутрішньодержавної платіжної системи Герц. Загалом на сьогодні в Україні зареєстровано 38 платіжних систем. Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи Герц є ТОВ "ФК "Герц" (м. Одеса).