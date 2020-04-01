Уряд надасть підтримку садівникам, виноградарям та хмелярам

Кабінет міністрів визначив напрямки державної підтримки аграрного сектору на 2020 рік, у тому числі розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.

«Постановою №109 визначено напрямки державної підтримки на 2020 рік, одним із яких є фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства», - написав Висоцький.

Зокрема, передбачена допомога на відшкодування 80% вартості садивного матеріалу після закладення насаджень, а також за спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення після повного завершення монтажних робіт.

Також відшкодовуватимуть 30% вартості без ПДВ побудованих і реконструйованих та прийнятих в експлуатацію у період з 1 січня по 30 вересня 2020 року об’єктів зі зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю; придбаних у цей період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг.

Передбачено, що загальна сума протягом одного бюджетного року на одне господарство за цими напрямками державної підтримки не може перевищувати 25 млн грн.

Право на державну допомогу мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Документи на отримання держпідтримки приймаються до 1 жовтня 2020 року. Гроші садівникам, виноградарям та хмелярам мають надійти протягом листопада-грудня 2020 року на поточний рахунок.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня 2020 року Мінекономіки повідомило, що Кабмін затвердив Порядок використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, у розмірі 400 млн грн.