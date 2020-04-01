У Приват24 зменшився попит на валюту в період карантину

Кількість операцій купівлі валюти клієнтами банку в Приват24 за другий тиждень карантину в порівнянні з початком епідемії знизилася на 40%

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"За другий тиждень карантину у порівнянні з початком епідемії кількість операцій купівлі валюти клієнтами банку в Приват24 знизилася на 40% і склала в середньому 6 650 угод на добу по всіх валютах, що у свою чергу, на 10% нижче показників січня-лютого 2020 року. Обсяги продажу доларів та євро з 23 по 29 березня 2020 року в середньому склали близько $2,3 млн дол на добу (в еквіваленті)", - йдеться в повідомленні.

За даними ПриватБанку, в той же час кількість клієнтів, що продають валюту онлайн з 23 по 29 березня 2020 року залишилася практично незмінною у порівнянні з докарантинним періодом. За другий карантинний тиждень щоденні обсяги купівлі банком у населення доларів та євро становили в еквіваленті $1,8 млн.квітня.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.