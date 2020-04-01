У лютому кредиторам неплатоспроможних банків сплатили 901 мільйон

Для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків у лютому було спрямовано 901,02 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"У лютому 2020 року для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків було спрямовано 901,02 млн грн. В т.ч. з кредиторами 3 черги – 270,71 млн грн, 4 черги – 373,65 млн грн, 5 черги – 36,99 млн грн, 7 черги – 219,28 млн грн, 8 черги – 0,39 млн грн", - йдеться у повідомленні.

На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів у лютому 2020 року було спрямовано 254,75 млн грн, у тому числі 252,73 млн грн – Національному банку. Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: ПАТ «ВіЕйБі Банк» (176,91 млн грн), АТ «Банк «Фінанси та кредит» (37,0 млн грн), ПАТ «КБ «Надра» (36,31 млн грн), АТ «Дельта Банк» (2,50 млн грн), ПАТ «Легбагк» (0,02 млн грн).

Загалом за перші два місяці 2020 року сума погашення вимог кредиторів становила близько 1,48 млрд грн, з яких 533,22 млн грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (у т.ч. 529,29 млн грн – Нацбанку). В цілому, станом на 1 березня 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 46,16 млрд грн (враховуючи банки, ліквідацію яких завершено), з яких 12,03 млрд грн виплачено забезпеченим кредиторам (у т.ч. 10,94 млрд грн – НБУ).