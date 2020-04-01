НБУ визначив механізми контролю за інкасаторськими компаніями

НБУ визначив механізми контролю за інкасаторськими компаніями

Укрінформ
Національний банк визначив механізми контролю за інкасаторськими компаніями.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України визначив механізми контролю за дотриманням інкасаторськими компаніями вимог з приймання, зберігання та оброблення готівки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з цією метою регулятор розробив: порядок проведення планових перевірок інкасаторських компаній, підстави для проведення позапланових перевірок та порядок їх здійснення, перелік питань, що підлягають перевірці відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, тощо.

Це сприятиме підвищенню рівня якості готівки, що знаходиться в обігу, завдяки удосконаленню критеріїв сортування та збільшенню обсягів перерахування готівки, а також вилученню неплатіжних і сумнівних банкнот та монет.

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Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 26 березня 2020 року № 40 "Про затвердження Правил контролю за дотриманням юридичною особою вимог щодо приймання, зберігання та оброблення готівки".

Документ набирає чинності з 1 квітня 2020 року.

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