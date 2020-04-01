Нафта дешевшає через зростання запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $25,83 за барель, що на $0,52 (1,97%) нижче ціни на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси на травень знизилися в ціні на 0,09%.
Ф'ючерс на нафту WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,03 (0,15%) - до $20,45 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту піднялася на 1,9%.
Квартальне падіння обох нафтових контрактів стало максимальним за всю історію, зазначає MarketWatch. Ціна Brent з початку року впала на 65,6%, WTI - на 66,5%.
Ціни на нафту перебувають на найнижчому рівні з 2002 року на тлі глобальної коронавірусної кризи, яка призвела до уповільнення світової економіки і зниження попиту на «чорне золото».
Запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 10,5 млн барелів, запаси бензину - на 6,1 млн барелів, дистилятів - скоротилися на 4,5 млн барелів, при прогнозному зростанні 4 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).
У середу трейдери чекають на публікацію доповіді Міненерго США про зміну запасів нафти в країні минулого тижня.
«Настрої на ринку залишаються пригніченими, оскільки немає ясності щодо того, як довго триватиме пандемія», - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер із досліджень у Nissan Securities.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 25,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 25,96 долара за барель, що на 39 центів нижче за рівень закриття торгів ($26,35).