Нафта дешевшає через зростання запасів у США

Ціни на нафту продовжили зниження в середу слідом за найбільшими в історії квартальним і щомісячним обвалами, спричинило тиск на котирування також більш високе, ніж очікувалося, зростання комерційних запасів сировини у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $25,83 за барель, що на $0,52 (1,97%) нижче ціни на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси на травень знизилися в ціні на 0,09%.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,03 (0,15%) - до $20,45 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту піднялася на 1,9%.

Квартальне падіння обох нафтових контрактів стало максимальним за всю історію, зазначає MarketWatch. Ціна Brent з початку року впала на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Ціни на нафту перебувають на найнижчому рівні з 2002 року на тлі глобальної коронавірусної кризи, яка призвела до уповільнення світової економіки і зниження попиту на «чорне золото».

Запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 10,5 млн барелів, запаси бензину - на 6,1 млн барелів, дистилятів - скоротилися на 4,5 млн барелів, при прогнозному зростанні 4 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).

У середу трейдери чекають на публікацію доповіді Міненерго США про зміну запасів нафти в країні минулого тижня.

«Настрої на ринку залишаються пригніченими, оскільки немає ясності щодо того, як довго триватиме пандемія», - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер із досліджень у Nissan Securities.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 25,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 25,96 долара за барель, що на 39 центів нижче за рівень закриття торгів ($26,35).