Фонд гарантування завершив ліквідацію БГ Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ «БГ Банк»

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 27 березня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ «БГ Банк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2015 року Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію ПАТ "БГ Банк".