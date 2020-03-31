Новини з Ради “підбадьорили” валютний ринок - Нацбанк

Національний банк України заявляє, що вперше з початку ажіотажу на валютному ринку через коронавірус інтервенції на валютному ринку були додатними.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Уперше з початку ажіотажу навколо коронавірусу наші інтервенції на валютному ринку були додатними. Ми поповнили міжнародні резерви України, втім, як і завжди, не протидіяли ринковим трендам. Національний банк залишається вірним своїй стратегії і не фіксує курс гривні на певному рівні. Ми лише згладжуємо надмірні курсові коливання як в один, так і в інший бік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі, Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 64 млн дол. США у вівторок.

У відомстві пояснили, що позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, ймовірно, підбадьорили валютний ринок.

"Сьогодні пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит, тож гривня зміцнювалася. За підсумками торгів котирування змістилися в бік позначки 27,6 грн за долар США", - підкреслили в НБУ і наголосили, що чекають на позитивні новини і надалі - "як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і остаточне укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ".

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня депутати у першому читанні підтримали законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротили терміни підготовки його до другого читання.