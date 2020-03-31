Підрядник «Донбасенерго» тепер шиє не спецодяг, а медичні маски

Підрядник ПАТ «Донбасенерго» на час епідемії коронавірусу перепрофілювався з пошиття спецодягу для підприємств енергокомпанії на пошиття захисних медичних масок.

Про це повідомили в «Донбасенерго».

«ПАТ «Донбасенерго» уклало договір з підрядником, який до останнього часу займався пошиттям спецодягу для підприємств енергокомпанії, про те, що на час епідемії коронавірусу робота швейного підприємства буде перепрофільована. Уже з 20 березня всі його швачки щодня шиють близько 1,5 тис. одноразових медичних масок», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ці одноразові маски складаються з трьох шарів нетканого матеріалу: фільтру й двох зовнішніх шарів. Крім того, на сьогодні йдеться про збільшення щоденної кількості продукції швейного підприємства.

Таким чином, співробітники всіх структурних підрозділів «Донбасенерго» з початку оголошення першого випадку зараження коронавірусом в Україні забезпечені одноразовими засобами захисту.

«Донбасенерго» також відгукнулося на прохання Департаменту охорони здоров'я Донецької області надати бізнесу посильну допомогу населенню регіону щодо забезпечення медичними масками. Перша партія цих необхідних на сьогодні засобів захисту готується до відправлення. Такі поставки «Донбасенерго» планує здійснювати на постійній основі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.

В Україні зафіксовано 549 випадків Covid-19, з яких 13 летальних.