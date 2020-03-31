У лісовій галузі до 24 квітня запровадили режим надзвичайної ситуації

Державне агентство лісових ресурсів України запровадило у лісовій галузі до 24 квітня 2020 року режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

«Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 30.03.2020 №106 з урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, для підсистеми охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту установлено режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

У Держлісагентстві зауважують, що всі протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, продовжені до 24 квітня.

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Пресслужба відомства інформує громадян, що у зв’язку із запровадженим режимом роботи скасовано проведення особистого прийому громадян та масові заходи.