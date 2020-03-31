Укргазбанк під час карантину видав першу сотню "Доступних кредитів 5-7-9%"

Державний банк "Укргазбанк" першим серед фінустанов перетнув позначку у 100 позичальників за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначається, наразі вже 105 підприємців отримали від банку кредитів на суму 71,5 млн грн.

«Ми чудово розуміємо необхідність стимулювання бізнесу у цей період, і тому, попри карантин та переважно дистанційну форму роботи наших менеджерів, банк ні на мить не зупиняв розгляд заявок за цією президентською програмою. До того ж особистий візит до банку клієнтам не потрібен – всі документи можна надіслати нам онлайн», – зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

За інформацією пресслужби, в Укргазбанк дедалі частіше звертаються у зв'язку з необхідністю придбати транспорт. Це пов’язано з карантином та вимушеною необхідністю переформатування бізнесу з акцентом на доставку.

Крім того, попитом ця програма користується для розвитку торговельного бізнесу, придбання транспортних засобів та сільгосптехніки.

Як наголошують в Укргазбанку, програма «Доступні кредити 5-7-9%» відкриє українському бізнесу шлях до розвитку, збільшення своїх масштабів та створення нових робочих місць. Водночас, важливо, що програма створена не лише для діючого бізнесу, а й для новачків, для яких доступне фінансування є вкрай необхідним саме на старті.

Програма надає низку інструментів здешевлення та доступності кредитів. Це, зокрема, здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9% річних за кредитами у національній валюті (додатково сплачуватиметься комісія банків у 0,5-1%); відсоток залежить від розміру та типу бізнесу: 5% річних – якщо виторг до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

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При цьому, для підприємців, які отримали кредит за програмою під 7% або 9%, ставка знижується на 0,5 в.п. за кожне створене робоче місце (але ставка не може бути нижчою за 5%).

Надання часткових гарантій за кредитами – мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави (оплата за гарантію становить 0,5% від розміру кредиту).

Наразі всі відділення Укргазбанку працюють у звичайному режимі, за винятком тих, що розташовані в пунктах контролю через державний кордон України.

У пресслужбі нагадують, що найбезпечнішим нині способом користування продуктами та сервісами Укргазбанку є його дистанційні сервіси – мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн», контакт-центр та Клієнт інтернет-банкінг для юридичних осіб.

Фото: Укргазбанк