Уряд замінив виконувача обов'язків президента "Енергоатома"

Уряд призначив в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" генерального директора ЗАЕС Петра Котіна.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 29 березня 2020 р. №361-р "Про тимчасове покладення виконання обов’язків президента Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” на Котіна П. Б."

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку президента Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, виконання обов’язків президента зазначеного підприємства на генерального директора відокремленого підрозділу “Запорізька атомна електростанція” Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” Котіна Петра Борисовича", - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням уряд припинив тимчасове виконання обов'язків президента НАЕК Павла Павлишина.

Як повідомлялося, 27 листопада уряд звільнив президента НАЕК Юрія Недашковського. Замість нього виконувати обов'язки керівника компанії призначили директора Рівненської АЕС Павла Павлишина.

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3 березня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурсний відбір на посаду президента ДП "НАЕК «Енергоатом".

За даними ЗМІ, Павлишин написав заяву про припинення обов'язків в.о. голови за власним бажанням.