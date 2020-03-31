Нацбанк за тиждень продав $76,8 мільйона

Національний банк України на минулому тижні продав на міжбанківському валютному ринку 76,8 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що з 23 по 27 березня 2020 року Нацбанк продав 76,8 млн доларів. Купівлю валюти регулятор за вказаний період не здійснював.

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Як повідомлялося, з 2 по 6 березня НБУ придбав 150 млн доларів, а продав 307,2 млн дол. З 10 по 13 березня регулятор продав 981,6 млн дол. З 16 по 20 березня Нацбанк купив 50 млн дол та продав 1,088 млрд дол.

З початку 2020 року НБУ придбав на валютному ринку 1,282 млрд доларів, продав — 2,748 млн доларів.