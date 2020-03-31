Долар упаде точно. А що буде з нашими заощадженнями?

Трильйони «зайвих» доларів гарантовано спричинять їх інфляцію. Але це не привід українцям позбуватися американської валюти

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає виділення допомоги американській економіці (CARES Act) на рекордну суму в $2,2 трлн. Це за масштабом майже в 2,5 рази більше, ніж пакет допомоги у $800 млрд, прийнятий в 2009 році для подолання «тієї» фінансової кризи. На відміну від тих часів, коли бізнес хотів працювати, але не мав грошей, сьогодні складається протилежна ситуація: гроші є, але працювати багатьом заборонено через карантин. Тобто фактично – ці трильйони буде надруковано. Про те, що буває в таких випадках, вчить монетарна теорія: тобто в США, цілком реально, може статися розгін інфляції, яка з 2009 року не перевищувала 3% (за 2019 рік – 2,6%). Відповідно, долар дещо втратить свою “вагу”. Недарма ж американці кинулися скуповувати золото.

А що тоді станеться з гривнею, яка до долара прив’язана? Тим більше, що мільйони українців традиційно тримають свої заощадження – якими б вони не були – саме в американській валюті.

Укрінформ проаналізував: як ця маса «свіжих» доларів вплине на курс гривні і на власників доларових заощаджень.

Інфляція в США? Це проблема. Але для гривні – не катастрофічна

Економічні проблеми, спровоковані пандеміями, – справжня біда глобальної економіки. Усі так чи інакше відчують їхні наслідки. За оцінками експертів Світового банку, пандемія підступного коронавірусу сьогодні може спричинити збитки на рівні майже 5% світового ВВП, або понад $3 трлн, тоді як втрати від "слабкої" пандемії грипу (на кшталт вірусу H1N1 2009 року) коштували близько 0,5% світового ВВП. Протидіючи цим загрозам, уряди країн намагаються рятувати свої економіки додатковими грошовими вливаннями.

Так, гігантська сума допомоги американській економіці, яку влада США виділяє на протидію наслідкам епідемії коронавірусу в своїй країні, буде здебільшого роздана населенню та компаніям. Планується, що $500 млрд піде на надання допомоги найбільш постраждалим галузям економіки, $350 млрд – на кредитування малого і середнього бізнесу. Близько півтрильйона доларів – на одноразові виплати американським домогосподарствам з метою підтримки платоспроможного попиту (сім'я може отримати до $3000). Сотня мільйонів буде виділено системі охорони здоров'я на додаткову закупівлю ліків і медичної техніки. Близько чверті мільярда піде на виплату допомоги по безробіттю. Адже в останні тижні кількість звернень за такою допомогою різко підскочила – з 200 тисяч до 3,3 млн. І армія безробітних поповнюється новими людьми, що втрачають роботу.

Економіст інвестдепартаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак впевнений, що внаслідок настільки великих фінансових вливань в економіку США інфляція долара (і євро також) будуть найвищими в історії. «Наслідки зараз неможливо точно спрогнозувати, бо є величезна кількість інших факторів, які ми не можемо оцінити. Скільки буде тривати локдаун, як буде розвиватися ситуація з цінами на нафту, що станеться з боргами країн і т.п. Але я впевнений, що інфляція долара та євро будуть найвищими в історії. Отже, ваші долари, якщо вони у вас є, завтра будуть мати меншу вартість, ніж сьогодні. І не по відношенню до гривні, а в реальних вимірах», – заявив Андрій Ярмак в інтерв’ю «Главкому».

Андрій Ярмак

Наскільки така думка обгрунтована? Так, це випливає з класичної монетарної теорії: надлишок грошей, незабезпечені гроші – провокують зростання цін. Втім, в наш час виявилося, що не все так однозначно. В глобалізованому світі надлишок грошей масово виходить за межі країн, які друкують банкноти. Фінансист Григорій Гусельніков (РФ) вважає, що нині взагалі «варто забути про монетарні теорії». Ставки, інфляція, курс – все це можна врегулювати лише за працюючої економіки. Тож головне – це економіка, яка не зупинилася. В Росії, про яку пише Гусельніков, це може статися цілком. А от економіка США – точно не зупиниться, як це було, за Великої Депресії. Чому? Докладніше, про це мова нижче. А тут нам залишається констатувати: долар залишиться доларом. Заощадження в цій валюті ще ніколи не підводили українців. Так, скоріше за все, буде й зараз.

Для пересічних громадян України реальний вимір ціни долара – це та кількість гривень, які конвертуються та витрачаються на потреби безпосередньо тут. Так, є ймовірність, що можемо відчути в своїх руках «послаблий долар» у випадку виїзду за кордон, купівлі тамтешніх товарів, активів, нерухомості тощо. Але й це – лише один з варіантів серед багатьох. Адже друкуватиме гроші багато хто – і сильні світу сього, і навіть, не виключено, що й такі держави, як Україна.

Так, в США розуміють, що неможливо довго підтримувати непрацюючу економіку вливаннями з друкарського верстата Федеральної резервної системи (ФРС). Але ж друкують? І це правда. Бо розрахунок базується на тому, що економічний шок від коронавірусу буде глибокий, але короткочасний, і що «монетарні» інвестиції в споживчий попит та бізнес забезпечать швидке відновлення в майбутньому, що поглине інфляційний тренд.

От і в «акул Волл-стріту» настрої поліпшуються

Після того як минулого тижня Dow Jones виріс на 12.8%, а це був найбільший ріст за один тиждень, починаючи з 1938 року, настрої на Волл-стріт поліпшилися. JP Morgan завив, що на їхню думку, найгірше позаду, і пік розпродажу найбільш ризикових активів – акцій і корпоративних облігацій – вже минув. Goldman Sachs у своєму останньому звіті вказує на чотири фактори, що сприятимуть стабілізації ринків: «1) доказ того, що заходи, вжиті ФРС і урядом, достатні, щоб запобігти драматичним другій і третій хвилі економічного шоку; 2) ознаки того, що кількість інфікованих досягла піку; 3) сигнали про те, що падіння економіки сповільнюється і 4) низька оцінка акцій. На думку Goldman Sachs, «деякі з цих факторів починають формуватися».

Тарас Козак

Засновник інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак каже, що така ніби-то нелогічність поведінки фондових ринків виникла не сьогодні. «Останніми роками інвестори в американські цінні папери грають у досить небезпечну гру «чим гірше, тим краще!» Маю на увазі, що чим гірша ситуація в реальній економіці, тим сильніші стимули від американського уряду та центробанку (ФРС). Зокрема, цього тижня Конгрес ухвалив програму додаткових витрат бюджету на $2 трильйони, а Федрезерв пообіцяв швидко друкувати необмежену кількість доларів. На «свіжі» долари ФРС викуповуватиме, практично, будь-які американські активи», – коментує Тарас Козак. – Логічно було би припустити, що долар повинен швидко падати до інших твердих іноземних валют. Але ні! Індекс долара на зараз такий же, як і місяць тому, і як півроку тому, ще до кризи. Хоча коливання доларового індекса величезні – майже 10% протягом березня».

На думку фінансиста, причина в тому, що інші розвинуті країни ведуть себе подібним же чином – також друкують величезні обсяги своїх валют. «І справа не в змаганні – хто більше надрукує, щоб не допустити посилення своїх валют проти «американця». Уряди і центробанки інших розвинутих країн рятують свої економіки, заливаючи всі потреби свіжими грішми», – зазначає Тарас Козак. За його словами, не виключено, що і НБУ доведеться вдаватися до таких заходів. І важливо, щоб емісія гривні відбувалася в обмежених кількостях, щоб не підірвати фінансову стабільність.

Долар у «сендвичі»: знизу попит – зверху інфляція… «Їсти» можна!

Подібні рішення приймають й інші центробанки світу (ЄС, Китай, Японія). «Гонка друкарських верстатів» ФРС США та ЄЦБ з накачування ринків ліквідністю набирає обертів. Це провокує значні валютні ралі у парі євро/долар на світових фінансових майданчиках. За прогнозами, в найближчі дні коливання посиляться в межах дуже широкого коридору від 1,075 до 1,125 долара за євро. Ці тенденції будуть відображатися і на курсі гривні, бо стануть додатковим подразником для місцевих спекулянтів», – зазначають аналітики порталу «Мінфін». За їхніми розрахунками, в період з 30 березня по 6 квітня безготівковий долар на міжбанку буде в межах 27,80-28,65 грн.

Микола Тимощук, виконавчий директор холдингової компанії UFuture в своєму блозі на НВ стверджує, що з початку глобальної епідемії коронавірусу і обвалу фондових ринків, долар тільки дорожчає через попит на цю валюту серед інвесторів, які позбуваються інших активів. «Ці гроші їм потрібні для того, щоб на дні кризи дешево скуповувати ще недавно дорогі компанії та інші активи. І ці гроші інвестори – перш за все, азіатські – акумулюють саме в американських доларах. Через такий підвищений попит, долар зараз дорожчає в світі – тренд, який відобразився і на курсі гривні», – пояснює Микола Тимощук.

Микола Тимощук

Звісно, трильйони, які збираються надрукувати США, будуть тиснути на курс світової резервної валюти. Враховуючи ще 2.5 трильйона євро, які обіцяє надрукувати ЄС, еквівалент 300 мільярдів доларів в Японії та майже 400 мільярдів доларів в Китаї.

«Сьогодні в світі в обороті близько $37 трильйонів американських доларів, з них $1.75 трильйонів готівкою. Збільште цей обсяг більш ніж на 10% і ми отримаємо нічого собі інфляцію долара. Звичайно, він тут не буде на самоті, тому що інфляція виросте майже за всіма основними валютами. Але в найближчі місяці долар потрапить в ”сендвіч”: з одного боку його буде штовхати нагору попит, а з іншого просаджувати інфляція. Проте, в перспективі поточного року, якщо американці здійснять навіть третину озвученого антикризового пакета, інфляція долара, фактично, неминуча. Весь світ у кризі і все валюти будуть девальвувати. А це означає, що незважаючи на глобальну економічну кризу, сама собою вартість долара не повинна «просаджувати» курс гривні», – коментує експерт. Але, за умови співпраці з МВФ, інтервенції НБУ допоможуть пом’якшити це падіння і зробити його поступовим. «Обвал гривні може статися тільки при дефолті країни (якщо не буде співпраці МВФ), або якщо ми будемо панікувати. Як і в боротьбі з вірусом, ми зможемо вистояти економічно тільки якщо будемо діяти з холодним розумом і з чистими намірами», – переконаний експерт.

Україна тим часом відступила від дефолту

Зайве й говорити про те, наскільки Україні зараз важливо втримати рівень довіри інвесторів. Саме тепер, коли обсяги купівлі-продажів активів у світі зростатимуть в рази, відмова держави платити за своїми міжнародними зобов’язаннями – стала би катастрофою.

…На момент написання цієї статті стало відомо, що Україна на крок відступила від дефолту. Попри політичний хаос, депутати спромоглися проголосувати законопроекти, які вимагав МВФ – про землю (остаточно) та “антиколомойський” (в першому читанні). Шлях до співпраці теоретично відкрито.

Марина Нечипоренко, Київ