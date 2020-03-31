Конкурс із добору членів НКРЕКП не вдасться провести вчасно - експерт

Із 1 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працюватиме у неповному складі, оскільки провести новий конкурс на вакантні посади не вдасться.

Про це написала у Facebook учасниця проєкту енергетичної безпеки USAID Світлана Голікова.

"З 1 липня НКРЕКП буде працювати у неповному складі (6 осіб), бо провести вчасно конкурс вже не вдасться", - написала Голікова.

Вона пояснила, що нову конкурсну комісію ще не створено, а Президент ще не видав указ про ротацію членів НКРЕКП.

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Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Водночас Президент звільнив Олександра Формагея і Євгена Магльованного з посад членів НКРЕКП.