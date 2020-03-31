Нацбанк перерахує до бюджету 42,7 мільярда

Рада НБУ затвердила розподіл прибутку Національного банку за 2019 рік в обсязі 43,3 млрд грн; з них 42,7 млрд грн буде перераховано до держбюджету, а решта піде на формування резервів власного капіталу НБУ.

Про це повідомив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у Facebook.

"Затвердити розподіл прибутку Національного банку України за 2019 рік, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 19 березня 2020 року №194-рш, у сумі 43 303 252 678,27 грн, за такими напрямами:

формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України – 580 769 745,29 грн;

зобов’язання Національного банку України перед Державним бюджетом України за 2019 рік – 42 722 482 932,98 грн", - написав Данилишин.

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Нацбанк за підсумками 2019 року перерахує в держказну понад 42 млрд грн - на 2 млрд грн більше, ніж передбачено в законі про держбюджет на 2020 рік.