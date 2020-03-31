Гроші США на боротьбу з коронавірусом: USAID визначить пріоритети використання в Україні

Гроші США на боротьбу з коронавірусом: USAID визначить пріоритети використання в Україні

Укрінформ
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) разом з урядом України визначить першочергові напрями використання наданих США 1,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це USAID повідомило у Facebook.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) координує свої дії з урядом України, іншими міжнародними партнерами у сфері надання гуманітарної допомоги та рештою зацікавлених сторін, аби визначити першочергові напрями використання цих ресурсів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки щойно оголошеному фінансуванню USAID допоможе Україні зміцнити механізми лікувальної діяльності аби звести до мінімуму ризик подальшої передачі вірусу, запобігти й обмежити випадки інфікування у медзакладах, підготувати лабораторну мережу до широкомасштабного тестування на COVID-19.

Окрім того, Агентство забезпечить проведення медіакампаній, які інформуватимуть українців про те, як запобігти розповсюдженню вірусу, а також допоможе підготувати групи швидкого реагування, які розглядатимуть випадки захворювання та відстежуватимуть контакти хворих.

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Як повідомлялося, уряд США виділив Україні 1,2 млн доларів на медичну та гуманітарну допомогу для подолання коронавірусу COVID-19 на території країни.

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