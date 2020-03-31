Гроші США на боротьбу з коронавірусом: USAID визначить пріоритети використання в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) разом з урядом України визначить першочергові напрями використання наданих США 1,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це USAID повідомило у Facebook.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) координує свої дії з урядом України, іншими міжнародними партнерами у сфері надання гуманітарної допомоги та рештою зацікавлених сторін, аби визначити першочергові напрями використання цих ресурсів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки щойно оголошеному фінансуванню USAID допоможе Україні зміцнити механізми лікувальної діяльності аби звести до мінімуму ризик подальшої передачі вірусу, запобігти й обмежити випадки інфікування у медзакладах, підготувати лабораторну мережу до широкомасштабного тестування на COVID-19.

Окрім того, Агентство забезпечить проведення медіакампаній, які інформуватимуть українців про те, як запобігти розповсюдженню вірусу, а також допоможе підготувати групи швидкого реагування, які розглядатимуть випадки захворювання та відстежуватимуть контакти хворих.

Як повідомлялося, уряд США виділив Україні 1,2 млн доларів на медичну та гуманітарну допомогу для подолання коронавірусу COVID-19 на території країни.