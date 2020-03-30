В Україні настала не фінансова, а промислова криза — Петрашко

Мінекономіки працюватиме над створенням умов для розвитку промисловості, оскільки криза в Україні є наразі промисловою, а не фінансовою.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Унікальність цієї кризи полягає у тому, що це криза, в першу чергу, промислова, а не фінансова. Ми бачимо, що руйнуються ланцюжки постачання, є обмеження у русі людей, у русі товарів. Це не сприяє розвитку промисловості", - сказав Петрашко.

На його думку, Мінекономрозвитку може здійснити два основних кроки для сприяння промисловості.

"Першочергово - ми уже працюємо - ми думаємо, яким чином залучити державний ресурс через закупівлі, через розподіл бюджету, щоб стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським компаніям чи іноземним компаніям, які мають локалізацію в Україні. Ми будемо дивитися, щоб відповідати угодам про європейську асоціацію, вимог СОТ, але наполягати на тому, щоб компанії мали доступ до держзамовлення", - сказав Петрашко.

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Другим кроком, за його словами, буде створення умов для рівного доступу до кредитних ресурсів.

"Я вважаю однією з основних проблем української економіки і чому криза почалася досить давно - українські підприємства були позбавлені доступу до адекватних кредитних умов, що суттєво погіршило їхні конкурентні умови", - додав Петрашко.

Як раніше повідомляло агентство, раніше Петрашко заявляв, що уряд має на меті максимально зберегти робочі місця та напрацювати пакет запобіжників для можливих ризиків під час карантину, пов'язаного із коронавірусом.