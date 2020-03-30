Укрспирт виготовлятиме сировину для антисептиків

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №3275 дозволяє, серед іншого, ДП "Укрспирт" виготовляти дезінфікуючий засіб одразу на базі своїх заводів.

Про це повідомила пресслужба Укрспирту.

"Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3275, який, серед іншого, дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП "Укрспирт". Під ці потреби працюватимуть додаткові заводи підприємства", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив в. о. голови ДП "Укрспирт" Сергій Блескун, депутати проголосували за зміни у законодавство, які дозволяють закласти ціну на спирт без акцизу у виробництво дезінфікуючого засобу для антисептиків.

"До 30 квітня ДП "Укрспирт" виготовлятиме дезінфікуючий засіб відразу на базі своїх заводів. Процедура така: вітчизняні виробники надають нам тару, ми виробляємо спирт, проводимо його денатурацію та виготовляємо дезінфікуючий засіб (за затвердженою рецептурою). Увесь процес відбувається під наглядом працівників Державної податкової служби", - повідомив Блескун.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 березня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Документ, зокрема, передбачає тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу.

Кабінет міністрів України запровадив тимчасову заборону експорту спирту на період до 1 червня 2020 року.

Укрспирт минулого тижня підписав 106 договорів щодо продажу спирту українським виробникам заходів дезінфекції та антисептиків. До 30 червня 2020 року на підприємстві діє спрощена процедура закупівлі спирту: покупцям (юридичним особам чи ФОПам) потрібно підписати спрощений договір з державним підприємством, оплатити рахунок - і відразу ж можна приїжджати на завод та забирати придбаний спирт. Такий механізм діє у випадку, якщо покупцеві не треба більш як 1000 літрів спирту на квартал.

Днями у ДП "Укрспирт" у роботу були додатково запущені 4 заводи, загалом нині працюють 14 заводів; їхня сукупна потужність - 26 тис. декалітрів спирту на добу.