ВР планує запровадити санкції за вивезення товарів протиепідемічного призначення

ВР планує запровадити санкції за вивезення товарів протиепідемічного призначення

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" (№3271).

Відповідний законопроєкт підтримали 274 народних депутати під час позачергового засідання парламенту 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ, зокрема, доповнює Кримінальний кодекс статтею 2012 та передбачає кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

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Крім того, зміни до абзацу першого частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу передбачають проведення слідчим органом безпеки досудового розслідування злочину, передбаченого статтею 2012 КК в редакції проєкту закону.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення.

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