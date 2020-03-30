ВР планує запровадити санкції за вивезення товарів протиепідемічного призначення

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" (№3271).

Відповідний законопроєкт підтримали 274 народних депутати під час позачергового засідання парламенту 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ, зокрема, доповнює Кримінальний кодекс статтею 2012 та передбачає кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

Крім того, зміни до абзацу першого частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу передбачають проведення слідчим органом безпеки досудового розслідування злочину, передбаченого статтею 2012 КК в редакції проєкту закону.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення.