Тактика «Газпрому»: витіснити конкурентів у Європі демпінгом – ЗМІ

При такому рівні цін компанія навряд чи зможе отримати хоч якийсь прибуток

Російський газовий монополіст розпочав «хижацьку конкуренцію» в Європі, намагаючись використовувати конкурентні ціни, щоб вигнати конкурентів з ринку.

Про це пише ділове видання Handelsblatt.

«Російський концерн розпочав хижацьку конкуренцію в Європі. «Газпром» хоче використовувати конкурентні ціни, щоб вигнати конкурентів з ринку», – пише автор.

Зима в Німеччині виявилася цього року занадто теплою: в грудні середня температура була на 3 градуси вищою за середньорічну, в січні та лютому – навіть більше як на чотири градуси. Приємний побічний ефект: на опалення треба було набагато менше ресурсів не тільки в Німеччині, а й у сусідів. Споживачі з цього приводу задоволені, а постачальники залишаються зі своїм непроданим газом. Газосховища в Європі на кінець зими у середньому заповнені на 55,5%. Це найвищий показник за всю історію. У деякі роки європейці закачали стільки ж у свої сховища на початку зими.

Отже ціна на світовому ринку падає уже кілька місяців. Обвал цін на нафту ще більше прискорив падіння. Товар зараз торгується на голландській торговій платформі TTF, одній з найважливіших газових бірж Європи, за ціною менш як 90 доларів за 1000 куб.

І саме в цій ситуації російський газовий гігант «Газпром» збільшує продажі в цьому сегменті, йдеться у статті. Якщо минулого року концерн продав 14,1 мільярда кубометрів через власну електронну торгову платформу ETP, то з початку року нинішнього – вже значно більше 8,6 мільярда кубометрів. Тільки в березні «Газпром» продав 2,46 млрд кубометрів газу за спотовими цінами, що в 2,5 разу більше, ніж за той же період минулого року.

Щоправда, доходи при цьому є значно нижчими. Адже, якщо торік 1000 кубометрів газу коштували понад 200 доларів, з початку року ціна склала у середньому 113 доларів.

Путін, Міллер

У період кризи концерн намагається всіма силами підтримувати та навіть розширювати свою домінуючу позицію на ринку, пише автор. Зрештою, добра третина газу, що імпортується в ЄС, надходить від «Газпрому». Однак останнім часом конкуренція стає дедалі сильнішою, особливо через просування США скрапленого газу, а також із боку російського ж конкурента Novatek.

«Газпром» чимало років чинив опір спот-ринку та продавав у Європу свій газ, який постачається через трубопроводи, на підставі довгострокових контрактів. Навіть після того як «Газпром» нарешті почав оперувати півтора року тому через ETP, ця платформа спочатку вважалася лише як «додатковий засіб оптимізації поставок газу», поясняє глава «Газпром Експорт» Олена Бурмістрова.

Однак ETP почав створювати конкуренцію власним традиційним поставкам, масово знижуючи ціни в електронній торгівлі. Через ETP газ – на третину дешевший, ніж через довгострокові контракти. Відповідно, багато клієнтів «Газпрому» переходять саме до цього механізму.

Видання наводить думку аналітика компанії Fitch Дмитра Маринченка, який підозрює, що «Газпром» може навмисно посилити конкуренцію через ETP, щоб витіснити конкурентів з СПГ з європейського ринку. Розрахунок за цією стратегією простий: «Газпром» розраховує, що виробники більш дорогого СПГ не зможуть більше змагатися з точки зору цін і будуть змушені відмовитися від конкуренції та піти з європейського ринку.

Але така стратегія «Газпрому» є цілком ризикованою. Власний бюджет розраховувався на основі ціни – 200 доларів за 1000 куб. м, концерн ще має впоратися й з дорогими будівельними проєктами, такими, як добудова Nord Stream 2. З нинішніми цінами на газ – компанії доведеться переосмислити деякі свої інвестиції, йдеться у статті.

А прогнози похмурі: Оксфордський інститут енергетичних досліджень вважає, що найнижчої точки ціни сягнуть лише влітку. Якщо ціна газу на спотовому ринку залишатиметься нижчою, ніж 100 доларів за 1000 куб. м, «Газпрому» стане все більш незручно переміщувати продажі в цю зону за рахунок довгострокових контрактів. Навіть маючи відносно низькі витрати на фінансування «Газпрому», компанія навряд чи зможе отримати хоч якийсь прибуток при такому рівні цін, каже Маринченко.

Ольга Танасійчук, за матеріалами Handelsblatt