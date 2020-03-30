Кабмін пропонує зменшити на 361 мільйон видатки на Нову українську школу

Проєктом змін до бюджету на 2020 рік, внесеним урядом на розгляд Верховної Ради, пропонується зменшити видатки на реформу Нова українська школа на 361 млн грн

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Так, субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" затверджено у розмірі 1 421 334,9 тис. грн.; фінансування проєкту з урахуванням запропонованих змін становитиме 1 060 000 тис. грн.; зміни, що пропонуються - мінус 361 334,9 тис. грн.

Також зменшено майже наполовину забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок: із 525 533,3 тис. грн до 299 994,6 тис. грн. Загалом у Нацфонду досліджень пропонується забрати 225 538,7 тис. грн.

Пропонується повністю забрати фінансування Фонду розвитку закладів вищої освіти - 250 млн грн. Також запропоновано повністю скасувати фінансування пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти у розмірі 400 млн грн.

Крім того, зменшено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" по загальному фонду - на 1,5 млрд грн.

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Зменшено на 1,5 млрд грн субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Як повідомлялося, народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, планують ухвалити пакет "антикризових" законопроєктів, пов'язаних з протидією коронавірусу COVID-19, внести зміни до держбюджету на 2020 рік (законопроєкт №3279), а також провести кадрові зміни в Кабінеті міністрів.