Кабмін пропонує зменшити на 361 мільйон видатки на Нову українську школу
Про це повідомляється на сайті Верховної ради.
Так, субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" затверджено у розмірі 1 421 334,9 тис. грн.; фінансування проєкту з урахуванням запропонованих змін становитиме 1 060 000 тис. грн.; зміни, що пропонуються - мінус 361 334,9 тис. грн.
Також зменшено майже наполовину забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок: із 525 533,3 тис. грн до 299 994,6 тис. грн. Загалом у Нацфонду досліджень пропонується забрати 225 538,7 тис. грн.
Пропонується повністю забрати фінансування Фонду розвитку закладів вищої освіти - 250 млн грн. Також запропоновано повністю скасувати фінансування пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти у розмірі 400 млн грн.
Крім того, зменшено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" по загальному фонду - на 1,5 млрд грн.
Зменшено на 1,5 млрд грн субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Як повідомлялося, народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, планують ухвалити пакет "антикризових" законопроєктів, пов'язаних з протидією коронавірусу COVID-19, внести зміни до держбюджету на 2020 рік (законопроєкт №3279), а також провести кадрові зміни в Кабінеті міністрів.