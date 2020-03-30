Укрзалізниця перевозитиме медиків за попередніми заявками

Укрзалізниця пропонує Міністерству охорони здоров'я України організовувати перевезення медичних працівників до своїх робочих місць службовими поїздами за попередніми заявками.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця й надалі готова забезпечувати перевезення медичних працівників до своїх робочих місць службовими поїздами. Наразі перевізник запропонував Міністерству охорони здоров’я України здійснювати такі перевезення за попередніми заявками", - йдеться у повідомленні.

Вже після отримання кількості необхідних місць та маршрутів їх буде погоджено з Міністерством інфраструктури України.

В Укрзалізниці підкреслили, що до перевезень допускатимуть працівників, які дотримуватимуться усіх заходів особистого захисту, зокрема матимуть захисну маску або респіратор.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.