«Нова пошта» безоплатно доставить лікарням 120 тонн медичних товарів

Компанія "Нова пошта" за 4 дні безоплатно доставить у 25 регіонів країни 120 тонн медичних товарів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

За інформацією пресслужби, під час недавньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками українського бізнесу провідні гравці галузей домовилися консолідувати зусилля у боротьбі з епідемією коронавірусу. Будучи найбільшою службою доставки в Україні, компанія "Нова пошта" зобов'язалася забезпечити державу безоплатною доставкою вантажів до медичних закладів по всій території країни. Проєкт стартував 26 березня 2020 року.

Як повідомляється, у координації з Офісом Президента "Нова пошта" доправить до лікарень 24 областей і міста Києва велику партію засобів індивідуального захисту та медичних приладів. Медики одержать більш як 6 млн пар захисних рукавичок, 7,5 тис. шапочок, 14 тис. пар бахіл, 19,5 тис. термометрів, більш як 3,6 тис. пульсоксиметричних датчиків для дітей і дорослих, приблизно 5 тис. вірусо-бактеріальних фільтрів й інше. Загалом до лікарень спрямовано 6,5 млн одиниць медичних товарів.

За словами керівництва компанії, доставка буде виконана протягом п'яти днів – з 26 до 30 березня. Компанія задіяла 6 фур, кожна з яких привезла по 20 тонн вантажу на сортувальні термінали, після чого посилки спрямують в усі області України.

Доставку вантажу виконають безоплатно. "Як і в 2014 році, кожен український бізнес просто зобов'язаний зробити все, що в його силах, щоб захистити Україну від страшної загрози. Ми зробимо те, що вміємо найкраще, – швидко та якісно доправимо рекордну партію медичних товарів до лікарень по всій Україні. Компанія виконає це безоплатно, дотримуючись всіх наших стандартів щодо швидкості. Незважаючи на всі складнощі, наша логістика й інфраструктура працюють надійно та безпечно, жителі України й український бізнес можуть розраховувати на "Нову пошту", – заявив співзасновник компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов.

«Нова пошта» безоплатно доставить лікарням 120 тонн медичних товарів

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.