"Нова пошта" доставлятиме ліки із "Аптека 9-1-1"

"Нова пошта" з 2 квітня 2020 року запускає послугу доставки ліків із "Аптека 9-1-1" у зв'язку з карантином.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

"Нова пошта" розпочинає співпрацю з "Аптекою 9-1-1", одним з лідерів серед аптечних мереж. Завдяки розгалуженій мережі із понад 650 аптек та експрес-доставці від "Нової пошти" клієнти зможуть отримати необхідні медикаменти швидко та безпечно", - йдеться в повідомленні.

Замовлення ліків та інших товарів із доставкою "Нової пошти" буде доступне на сайті apteka911.com.ua з 2 квітня. На вибір клієнтів є кілька варіантів: у відділення, кур’єрська безконтактна доставка та до поштомату по Києву.

Як пояснили в компанії, ухвалюючи рішення про розширення партнерських відносин з аптеками для оперативного забезпечення українців ліками і супутніми медичними товарами в умовах карантину, "Нова пошта" керувалася рішенням, прийнятим на засіданні уряду 23 березня про надання дозволу на період карантину на торгівлю лікарськими засобами дистанційно та на доставку їх за допомогою операторів поштового зв’язку.

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Дистанційна торгівля не буде поширюватись на наркотичні лікарські засоби, психотропні та прекурсори; на сильнодіючі та отруйні лікарські засоби; та на ті, які потребують особливих умов зберігання.

Як повідомлялося, про співпрацю та доставку ліків з "Аптека 9-1-1" заявила також "Укрпошта".