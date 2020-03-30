Аварійність української ГТС в 7 разів менша за газпромівську – російський аналітик

Кількість аварій на кілометр траси в української газотранспортної системи (ГТС) у 7 разів менша, ніж у російського "Газпрому" на його магістральних газопроводах.

Про це заявив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу російський незалежний аналітик нафтогазового сектору, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"Якщо ми поглянемо на аварійність газотранспортної системи України, і порівняємо її з газпромівською, то кількість аварій на кілометр траси в української ГТС у 7 разів менша, ніж у російського "Газпрому" на його магістральних газопроводах. За весь час дії 10-річного контракту з "Газпромом" усі відключення, всі скорочення прокачки газу відбувалися за рішенням російської сторони. Тобто, це – одна з найбільш надійних мереж", - заявив він.

Хоча, звичайно, додає Крутіхін, в української ГТС є деякі проблеми – "треба стики якісь змінювати, компресорне обладнання міняти, модернізувати загалом".

Серед хороших перспектив ГТС України – можливість її інтеграції в загальноєвропейську газову систему та залучення підземних газосховищ в інтересах Європи.

За словами Крутіхіна, якщо ЄС дотисне "Газпром" та примусить його "поводитися цивілізовано" на газовому ринку, то оптимальним варіантом, після закінчення нинішнього 5-річного контракту, взагалі був би продаж російського газу європейським країнам на кордоні між РФ та Україною.

Партнер консалтингової компанії RusEnergy припускає, що для керівництва РФ "Північний потік-2" зараз уже "не такий і важливий", оскільки "ті впливові групи людей, які робили гроші на цьому "Північному потоці", своє вже отримали.

Потреба в проєкті також зменшується і через провал його головної мети – покарати Україну. На переконання Крутіхіна, будучи елементом гібридної війни, проєкт мав позбавити Україну близько 2 млрд євро щорічного прибутку від транзиту російського газу в Європу. Інша політична ціль "Північного потоку" для керівництва РФ – внести розкол у єдність членів Євросоюзу,

запобігти зменшенню залежності країн ЄС від Росії та збільшити свою присутність у Європі.

"Вихідною позицією всього цього було покарати Україну. Але ж ця ідея провалилася, бо була підписана транзитна угода, вигідна, передусім, українській стороні. Все це провалилося лише по волі американського закону.

І оскільки "Північний потік-2" не запрацював, то довелося підписати з Україною транзитну угоду за принципом "качай або плати". Хоч і невигідну для "Газпрому" та Росії, але треба було підписувати", – переконаний російський незалежний експерт.

За його словами, "Газпром" зараз зменшив прокачку газу в Європу по всіх маршрутах, включаючи український, що зумовлено зменшенням попиту на газ в Європі, накопиченням газу в підземних сховищах, теплим зимовим сезоном та ін. "І тому "Газпром" не виконує норму з прокачки, але, з огляду на принцип "качай або плати", платить за 80% усього домовленого обсягу. І це стосується не лише України. Якщо все скласти, то для "Газпрому" витрати є дуже серйозними. Вони в мінуси виходять", – стверджує аналітик.

Більш детальніше читайте в матеріалі "Яка реальна вартість "Північного потоку" на сайті Укрінформу.