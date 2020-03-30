Уряд збільшив бюджет Фонду допомоги з безробіття до 500 мільйонів

Уряд збільшив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2020 рік до 500 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«29 березня на позачерговому засіданні уряд прийняв постанову «Про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2020 рік». Відповідно до Постанови бюджет Фонду збільшується майже на 500 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткові кошти дозволять збільшити кількість клієнтів державної служби зайнятості, які можуть скористатись соціальними програмами, що є важливим для підтримки безробітних.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з рішенням уряду, допомога по безробіттю буде нараховуватись з 1-го, а не з 7-го дня реєстрації у службі зайнятості.