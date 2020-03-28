Банки-банкрути отримали майже 1,2 мільярда з початку року

У січні-лютому 2020 року загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків становила 1,17 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом перших двох місяців 2020 року загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків склала 1 169,4 млн грн. Від продажу активів банки отримали 1 039,4 млн грн, погашення кредитів – 123,1 млн грн, оренди майна – 6,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у лютому 2020 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 511,8 млн грн. Сума надходжень від реалізації активів цих банків склала 470,3 млн грн.

За обсягами надходжень від продажу майна лідирували, зокрема: ПАТ "ВіЕйБі Банк" - 300,6 млн грн, АТ "Дельта Банк" - 64,5 млн грн, ПАТ "Укрбізнесбанк" - 25,0 млн грн, ПАТ "Діамантбанк" - 24,5 млн грн, ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" - 11,0 млн грн.

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Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у лютому 2020 року отримали 38,3 млн грн, оренди майна – 3,3 млн грн.

Від погашення цінних паперів кошти, як і в січні поточного року, не надходили.