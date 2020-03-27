Суперечки у СОТ: Євросоюз та 15 країн погодили "тимчасовий інструмент"

Європейський Союз та ще 15 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) погодили створення тимчасового апеляційного інструменту у врегулюванні торговельних спорів.

Таке рішення ухвалене після того, як була практично паралізована діяльність постійного Апеляційного органу СОТ, йдеться на сайті Європейської Комісії.

"Сьогоднішнє рішення є реалізацією політичних зобов’язань, ухвалених на рівні міністрів у Давосі у січні. Цей захід відображує тимчасовий параліч апеляційної функції СОТ у врегулюванні торговельних суперечок. Ця угода відповідає переконанням ЄС та багатьох країн, що у часи кризи спільна робота є найкращою опцією. Ми будемо продовжувати зусилля з відновлення апеляційної складової в системі врегулювання суперечок СОТ в якості пріоритету. На цьому етапі я запрошую інших членів СОТ приєднатися до цієї ініціативи, яка є важливою для поваги та виконання міжнародних правил у сфері торгівлі", - заявив Єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган (Phil Hogan).

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До угоди щодо тимчасового апеляційного органу у врегулюванні торговельних суперечок увійшли такі члени СОТ: Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Європейський Союз, Гватемала, Гонконг (Китай), Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Сингапур, Швейцарія та Уругвай. Ці члени СОТ виступають за запровадження в рамках цієї організації двоступеневої системи врегулювання суперечок, яка забезпечить незалежний арбітраж на основі правил багатосторонньої торгівлі.