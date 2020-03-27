Не треба питати, скільки витримає економіка. Це безглузде запитання. Треба питати, скільки витримають люди

Всі провідні країни світу оголосили про багатомільярдні пакети підтримки економіки. Україна не має такої можливості.

Що робити бідній країні?

Відповідь: скористатися найважливішим ресурсом, який вона має, – енергією людей.

Основними принципами мають бути два:

1. Розв'язати руки тим, хто може вижити самотужки.

2. Допомагати тільки тим, хто не може допомогти собі сам.

У той час, як великий бізнес бере на себе рятування медичної системи в умовах неспроможності державного управління (адже держава не має не лише грошей, а й розумних та відповідальних управлінців – ось вам повертається політика низьких зарплат державним службовцям), у цей час малий і середній бізнес має взяти на себе інше головне завдання – вижити. Малий бізнес – не джерело податків, а джерело зайнятості, соціальної стабільності, самозарадності, виживання. Особливо в малих містах, де іншої роботи нема.

Отже, що потрібно?

1). Послаблення карантину за умов максимально жорсткої санітарії та гігієни (проєкт вже розробляється).

2). Потрійні канікули для малого бізнесу – податкові, регуляторні, кредитні.

● Податкові канікули по ЄСВ (залишаємо ПДФО, бо він йде у місцеві бюджети) та податку на прибуток, і жодних податкових перевірок та штрафів.

● Регуляторні канікули по впровадженню всіляких додаткових обмежень, а також по певних старих обмеженнях, і жодних перевірок, крім санітарії та екологічної безпеки та крім ліцензованих галузей.

● Кредитні канікули за рахунок фонду "5-7-9", а також жодних штрафів чи пені.

Зайнятість має стати нашим основним інструментом подолання економічної кризи. Бо не треба питати, скільки витримає економіка. Це безглузде запитання. Треба питати, скільки витримають люди.

Валерій Пекар

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