"Тарифна комісія" відмовляється сертифікувати Укренерго як оператора системи передачі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує ухвалити рішення про відмову ПрАТ "НЕК "Укренерго" у сертифікації.

Про це йдеться в обґрунтуванні до проєкту рішення, підготовленого до засідання НКРЕКП 1 квітня 2020 року.

"Ураховуючи надані "Укренерго", іншими заінтересованими особами та організаціями документи, дані та інформацію, а також висновки НКРЕКП, висвітлені в обґрунтуванні до попереднього рішення про сертифікацію "Укренерго", затвердженому постановою НКРЕКП від 07 жовтня 2019 року №2094, висновки Секретаріату Енергетичного співтовариства від 05 лютого 2020 року № 1/20, НКРЕКП встановлена неможливість прийняття остаточного рішення про сертифікацію "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, 1 квітня НКРЕКП планує прийняти рішення про відмову у сертифікації ПрАТ "НЕК "Укренерго".

У своєму обґрунтуванні НКРЕКП, зокрема, посилається на висновки Секретаріату Енергетичного співтовариства.

"Розглянувши попереднє рішення НКРЕКП, Секретаріат зазначив, що "Укренерго" не володіє ані активами системи передачі, ані правами, еквівалентними праву власності на активи системи передачі, а отже, вимога щодо володіння активами системи передачі електроенергії "Укренерго" не виконана. Таким чином, на сьогодні "Укренерго" не може бути сертифіковане за моделлю відокремлення власності (моделлю OU), ураховуючи специфіку українського законодавства", - йдеться у документі.

Водночас, аби забезпечити відповідність Укренерго вимогам Директиви про електроенергію, Секретаріат рекомендував внести зміни до закону, які б дозволили Укренерго сертифікуватися за моделлю незалежного оператора системи передачі (моделлю ISO).

Як повідомляв Укрінформ, модель відокремлення власності (модель OU) передбачає, що суб’єкт господарювання, який підлягає сертифікації, повинен володіти активами системи передачі електроенергії. Модель незалежного оператора системи передачі (модель ISO) дозволяє управляти активами, якими суб'єкт володіє на праві господарського відання.

Укренерго 14 серпня 2019 року подало документи до НКРЕКП для сертифікації як незалежного оператора системи передачі. Компанія на момент подання документів виконала дві з трьох умов для проведення сертифікації: корпоратизацію та здійснення анбандлінгу.

У жовтні НКРЕКП визнала, що ПрАТ "Укренерго" загалом відповідає вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі. 7 жовтня 2019 року Нацкомісією було схвалене попереднє рішення про сертифікацію Укренерго як незалежного оператора системи передачі.

НКРЕКП, ухвалюючи попереднє рішення про сертифікацію, заявляла, що прийняття остаточного рішення про сертифікацію НЕК можливе лише після того, як компанія внесе зміни до статуту, а також коли будуть внесені зміни до закону "Про ринок електричної енергії". Для внесення змін до статуту Міністерство фінансів має скликати загальні збори акціонерів компанії.

Секретаріат Енергетичного співтовариства 5 лютого 2020 року надав зауваження до сертифікації Укренерго. Оператор системи передачі не може бути сертифікований за моделлю відокремлення власності, йшлося у його висновках.

НКРЕКП повинна прийняти остаточне рішення про сертифікацію протягом двох місяців, максимально враховуючи висновок Секретаріату Енергетичного співтовариства.