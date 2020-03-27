Американські фондові індекси зростають третій день поспіль
Про це повідомляє АР.
«S&P 500 (у четвер – ред.) збільшився на 6,2%, а протягом трьох днів загалом на 17,6%. З понеділка промисловий індекс Dow зріс на 21,3%», - йдеться у повідомленні.
Nasdaq Composite виріс на 5,6%.
Акції Boeing Co виросли на 13,7% на тлі очікувань додаткових коштів у рамках останнього законопроєкту уряду США про заходи стимулювання.
Азіатські ринки у п’ятницю також зростають.
Японський Nikkei 225 збільшується на 2,5%, гонконгський Hang Seng - на 0,9%.
Водночас австралійський S&P/ASX 200 опустився на 5,3%.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер країни G20 за підсумками першого в історії віртуального саміту заявили, що вкладають більше $ 5 трлн в світову економіку в рамках цілеспрямованої фіскальної політики, економічних заходів і гарантійних схем для протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідкам пандемії.