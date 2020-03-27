Фонд гарантування продає шість неплатоспроможних банків
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Фонд гарантування вкладів виставляє повторно на продаж пул активів шести неплатоспроможних банків – АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк", ПАТ "Діамантбанк", АТ "Родовід Банк", ПУАТ "Фідобанк" та АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Торги відбудуться 7 квітня 2020 року на майданчику ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", - йдеться в повідомленні.
Початкова ціна пулу активів – 464,5 млн грн.
Аукціон пройде за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни лоту упродовж дня.
Основа пулу – майже 300 кредитів юридичних і фізичних осіб, а також майнові права і дебіторська заборгованість. Середня прострочка за кредитами – в середньому 7 років.
Серед об’єктів застави за кредитами – нерухоме майно комерційного призначення, житлова нерухомість та земельні ділянки.
Фонд гарантування нагадує, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимог, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.
фото: lb.ua