Фонд гарантування продає шість неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж 7 квітня 2020 року пул активів шести неплатоспроможних банків за стартової ціною 464,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів виставляє повторно на продаж пул активів шести неплатоспроможних банків – АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк", ПАТ "Діамантбанк", АТ "Родовід Банк", ПУАТ "Фідобанк" та АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Торги відбудуться 7 квітня 2020 року на майданчику ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", - йдеться в повідомленні.

Початкова ціна пулу активів – 464,5 млн грн.

Аукціон пройде за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни лоту упродовж дня.

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Основа пулу – майже 300 кредитів юридичних і фізичних осіб, а також майнові права і дебіторська заборгованість. Середня прострочка за кредитами – в середньому 7 років.

Серед об’єктів застави за кредитами – нерухоме майно комерційного призначення, житлова нерухомість та земельні ділянки.

Фонд гарантування нагадує, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимог, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.

фото: lb.ua