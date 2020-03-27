У міністра економіки може з'явитися заступник з розвитку промисловості

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України обговорюють необхідність призначення заступника з розвитку промисловості.

Про це ішлося на зустрічі міністра економіки Ігоря Петрашка з президентом Українського союзу промисловців і підприємців Анатолієм Кінахом, інформує Мінекономіки у Facebook.

«Не дивлячись на всі світові та внутрішні катаклізми, ми не маємо права зупинятися. Вже зараз, окрім першочергових і короткострокових рішень, пов’язаних із COVID-19, держава має формувати сильну промислову політику, забезпечувати нові робочі місця, підвищувати якість життя населення. У цьому ракурсі важливим кроком є призначення профільного заступника з розвитку промисловості, який буде безпосередньо курувати один із найпотужніших секторів нашої економіки», - зазначив міністр економіки.

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Петрашко додав, що зараз важливо підтримувати постійний діалог між владою, бізнесом і суспільством, дослухатися до профільних інституції, обмінюватися інформацією та приймати системні та своєчасні рішення.