Кабмін пропонує скоротити видатки на НАБУ і ДБР на понад 250 мільйонів

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік планується урізати видатки на Національне антикорупційне бюро і Держбюро розслідувань загалом на 259 621, 8 тис грн.

Це випливає з проєкту документа, який оприлюднив у Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його даними, у проєкті на НАБУ пропонується закласти 1 009 178, 1 тис грн.

Раніше передбачалося виділення на НАБУ коштів у розмірі 1 038 178, 1 тис грн. Тобто, уряд пропонує зменшити видатки на НАБУ на 29 млн грн.

На ДБР раніше передбачалося виділити кошти у розмірі 1 902 748, 1 тис грн.

У проєкті документа, який оприлюднив Гончаренко, зазначено, що на ДБР пропонується виділити 1 672 126, 3 тис грн.

Тобто, на ДБР пропонується урізати видатки, за даними Гончаренка, на 230 621, 8 тис грн.

Загалом, за даними Гончаренка, видатки на ДБР і НАБУ пропонується урізати на 259 621, 8 тис грн.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді вранці 26 березня пройшла зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом.