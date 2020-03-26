ЄС розробив рекомендації для сприяння безперешкодному руху вантажів Європою
Про це розповіла заступник міністра інфраструктури України Наталія Форсюк, повідомляє пресслужба відомства.
«ЄС виробив рекомендації для сприяння безперешкодному руху вантажів, доступності товарів та основних послуг у рамках Транс’європейської опорної транспортної мережі (TEN-T), до якої включена Україна», - розсказала Форсюк.
У рекомендаціях зазначається: оформлення водіїв вантажних транспортних засобів для перетину кордонів на автомобільних дорогах транс’європейських дорожніх мереж, включаючи час на будь-які перевірки та обстеження стану здоров'я, має тривати не більше 15 хвилин; під час митного оформлення водії можуть не залишати кабін своїх вантажівок, у тому числі під час заповнення форм і бланків, а отримання, перевірка та повернення паперових документів працівниками національного контролю має здійснюватися з дотриманням мінімальної безпечної відстані; час очікування та надання змоги безперешкодного пересування має бути забезпечено представникам всіх компаній-перевізників: водіям, пілотам, машиністам, а також членам їхніх екіпажів, за умови, що жоден з них не має симптомів захворювання.
У міністерстві додають, що сталість руху вантажів, доступність товарів та основних послуг у рамках TEN-T – це необхідні передумови для швидшого подолання негативних наслідків від пандемії коронавірусу для національних економік та ефективної адаптації міжнародної логістики до нових реалій.