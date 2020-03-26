ЄС розробив рекомендації для сприяння безперешкодному руху вантажів Європою

Європейський Союз розробив рекомендації для сприяння безперешкодному руху вантажів, доступності товарів та основних послуг у рамках Транс’європейської опорної транспортної мережі (The Trans-European Transport Network, TEN-T), до якої входить Україна.

Про це розповіла заступник міністра інфраструктури України Наталія Форсюк, повідомляє пресслужба відомства.

«ЄС виробив рекомендації для сприяння безперешкодному руху вантажів, доступності товарів та основних послуг у рамках Транс’європейської опорної транспортної мережі (TEN-T), до якої включена Україна», - розсказала Форсюк.

У рекомендаціях зазначається: оформлення водіїв вантажних транспортних засобів для перетину кордонів на автомобільних дорогах транс’європейських дорожніх мереж, включаючи час на будь-які перевірки та обстеження стану здоров'я, має тривати не більше 15 хвилин; під час митного оформлення водії можуть не залишати кабін своїх вантажівок, у тому числі під час заповнення форм і бланків, а отримання, перевірка та повернення паперових документів працівниками національного контролю має здійснюватися з дотриманням мінімальної безпечної відстані; час очікування та надання змоги безперешкодного пересування має бути забезпечено представникам всіх компаній-перевізників: водіям, пілотам, машиністам, а також членам їхніх екіпажів, за умови, що жоден з них не має симптомів захворювання.

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У міністерстві додають, що сталість руху вантажів, доступність товарів та основних послуг у рамках TEN-T – це необхідні передумови для швидшого подолання негативних наслідків від пандемії коронавірусу для національних економік та ефективної адаптації міжнародної логістики до нових реалій.