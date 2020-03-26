Уряд пропонує урізати видатки на МВС на близько 4,7 млн гривень

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік планується урізати видатки на Міністерство внутрішніх справ загалом на 4 789, 6 тис. грн.

Це випливає з проєкту документа, який оприлюднив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

За його даними, у проєкті документа на МВС пропонується закласти видатки у розмірі 92 961 654, 2 тис. грн.

Раніше передбачалося виділення на МВС коштів у розмірі 92 966 443, 8 тис. грн. Тобто, уряд пропонує зменшити видатки на МВС на 4 789, 6 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді вранці 26 березня триває зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом.

Орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.