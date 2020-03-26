Одеський порт прийняв перший цьогоріч танкер з американською нафтою

Одеський морський порт 25 березня прийняв перший у 2020 році танкер з нафтою з США, а в кінці місяця порт очікує заходу танкера з нафтою з Азербайджану.

Про це повідомляє Адміністрація Одеського морського порту.

"25.03.2020 р. до причалу 2Н порту прибув танкер з 80,5 тис. тонн нафти сорту Bakken", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, судно Minerva Kythnos (довжина - 249 м, прапор Греції) 27 лютого було завантажене в порту Port Neches (США, штат Техас). Вантаж призначений для переробки на українському підприємстві - Кременчуцькому НПЗ.

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Як повідомляють у головній диспетчерській Одеській філії ДП "АМПУ" (ОФ ДП "АМПУ"), в кінці цього місяця очікується прибуття ще одного нафтотанкера, цього разу - з азербайджанською нафтою. Судно Sea Jaguar (довжина - 250 м, прапор Маршаллові О-ви) з 83,7 тис. тонн нафти сорту Azeri Light було завантажене минулого тижня в турецькому порту Кейхан.

"Для портовиків у цій ситуації важливо те, що будь-яка партія нафтової сировини, яка заходить в Україну, заходить на український НПЗ, це додатковий аргумент збереження конкурентоспроможності вітчизняного виробника. Українські НПЗ переробляють переважно сировину, видобуту в Україні. Якщо її бракує, заводи дозавантажують імпортною нафтою. У 2019 році, наприклад, вперше було закуплено сланцеву нафту в США. Всього за минулий рік Одеський порт прийняв три танкерні партії американської нафти, загальним об'ємом 250 тис. тонн. Сподіваємося, що цього року обсяг конкретно цього вантажопотоку буде не нижчий минулорічного", - коментує начальник ОФ ДП "АМПУ" Руслан Сахаутдінов.

Фото: port.odessa.ua